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Источник Правда.Ру

Российским самолетам посоветовали не летать над Ираком и Ираном

Мир

Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям прекратить полеты над воздушными пространствами Ирана и Ирака, а также Оманским и Персидским заливами. Такое сообщение было опубликовано в официальном телеграм-канале ведомства.

"В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты", - приводит публикацию ТАСС.

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