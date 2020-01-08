Российским самолетам посоветовали не летать над Ираком и Ираном

Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям прекратить полеты над воздушными пространствами Ирана и Ирака, а также Оманским и Персидским заливами. Такое сообщение было опубликовано в официальном телеграм-канале ведомства.