Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям прекратить полеты над воздушными пространствами Ирана и Ирака, а также Оманским и Персидским заливами. Такое сообщение было опубликовано в официальном телеграм-канале ведомства.
"В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты", - приводит публикацию ТАСС.
Почему помимо ухудшения уровня жизни, власти постоянно наступают и на права граждан? Власть потеряла разум и стремится к самоуничтожению? Возможно ли, что порой положение людей ухудшается умышленно?