Турция отправила войска в Ливию в поддержку правительства в Триполи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие войска выступили в Ливию после того, как парламент одобрил этот шаг на прошлой неделе.

Он сказал, что их миссия заключалась в обеспечении стабильности для правительства национального согласия в Триполи, поддерживаемого ООН. Оно борется за контроль над страной с альтернативным правительством генерала Халифы Хафтара, базирующегося на востоке Ливии.

Как заявил Эрдоган, целью Турции является "не борьба", а "поддержка законного правительства и недопущение гуманитарной трагедии".

Ранее Россия выразила обеспокоенность намерениями Турции вмешаться в конфликт напрямую. Израиль, Кипр и Греция также заявили, что это лишь дестабилизирует ситуацию в регионе, напоминает "Правда.Ру".

Турецкое правительство не сообщило никаких подробностей о масштабах военного развертывания.