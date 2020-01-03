Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

В России предрекли возмездие США за гибель иранского генерала

Мир

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам России Константин Косачев считает, что Соединенные Штаты ожидает возмездие за убийство иранского генерала Касема Сулеймани.

Сенатор отмечает, что гибель Сулеймани очень похожа на месть американцев за нападение на посольство США в Багдаде в конце декабря.

«И если это так, то возмездие, увы, не заставит себя ждать», - уверен Косачев. 

По его мнению теперь в Ираке возможны новые столкновения между американцами и радикальными шиитскими активистами.

Приказ о ракетном ударе отдавал лично Трамп

Напомним, генерал элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касем Сулеймани погиб под ракетным ударом США по аэропорту Багдада. Приказ об уларе отдавал лично американский президент.

Накануне сотни жителей Ирака штурмовали посольство США в Багдаде. Протест иракцев был вызван ударом ВВС США по складам и командным пунктам движения «Хезболла», в результате которого погибли и были ранены десятки человек.

В США заявили тогда, что иракским шиитам помогали «иранские подручные».

 

Темы сша возмездие касем сулеймани убийство генерала константин косачев
Актуальная аналитика
Путешествия
Интересные новогодние традиции разных стран
Новости спорта
Шесть моментов в истории спорта, изменивших мир
Власть
Самоизоляция России: что это такое и есть ли она на самом деле
Новости Все >
В результате наводнения в Индонезии погибло 43 человека
В Шотландии река покрылась гигантскими ледяными "блинами"
"Закопченный" хозяин дома выжил после пожара на Алтае
МИД РФ: убийство генерала Сулеймани - авантюрный шаг США
В августе под Астраханью пройдут боевые пуски ракет С-400
В России предрекли возмездие США за гибель иранского генерала
Госдума может освободить беднейших россиян от НДФЛ
Испанские социалисты согласились провести на переговоры по Каталонии
Онколог Андрей Павленко: болезнь взяла верх
РФ прекратила подачу нефти в Белоруссию
Последние материалы
В августе под Астраханью пройдут боевые пуски ракет С-400
В России предрекли возмездие США за гибель иранского генерала
Госдума может освободить беднейших россиян от НДФЛ
Испанские социалисты согласились провести на переговоры по Каталонии
Онколог Андрей Павленко: болезнь взяла верх
РФ прекратила подачу нефти в Белоруссию
Россия прекратила подачу нефти для белорусских НПЗ
Семилетний мальчик случайно проглотил AirPod
В детском саду Татарстана воспитатель швырнула ребенка под стол
Иран обещает "жесткую месть" США за гибель генерала
Популярное
Мир. Новости мира
Польские евреи ответили на заявление Путина о после-антисемите

Представители польских сделали заявление в ответ на слова президента России Владимира Путина о роли Польши в начале Второй мировой войне.

Польские евреи ответили на заявление Путина о после-антисемите
Как фигуристки вели себя за кулисами чемпионата России. Видео
Фигурное катание
Как фигуристки вели себя за кулисами чемпионата России. Видео
Новости спорта
Санкции WADA: реакция зарубежных СМИ
Культура
Ярмольник высказался о назначении Рыжакова в "Современнике"
Соломон Соловьев Победители без побежденных - Гороскоп дня Соломон Соловьев Игорь Буккер Как религиозный Новый год стал светским праздником Игорь Буккер
Комментарии
В США осудили Трампа за приказ убить иранского генерала Солеймани
В России увеличились пенсии на 6,6%
Семилетний мальчик случайно проглотил AirPod
В США осудили Трампа за приказ убить иранского генерала Солеймани
В России увеличились пенсии на 6,6%
Ярмольник высказался о назначении Рыжакова в "Современнике"
Загитова одернула фанатку, которая пыталась её обнять
Украинский журналист назвал Зеленского "отрыжкой советской эпохи"
Шнуров посвятил стих шоу "Голос": "Жаль, что он не сын Алсу"
Британское издание считает Крым российским
Генерал ГРУ рассекретил кремлевских экстрасенсов
Миллиардеры России рекордно увеличили свои состояния
США назвали Гитлера и Сталина сообщниками в развязывании войны
США назвали Гитлера и Сталина сообщниками в развязывании войны
Чего не хватает оппозиции для победы
Британское издание считает Крым российским
Британское издание считает Крым российским
Обнародована информация о Нобелевской премии Солженицына
Чего не хватает оппозиции для победы
Американский аналитик назвал Трампа посмешищем
МИД Латвии: Россия является вызовом для безопасности Прибалтики
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ