В России предрекли возмездие США за гибель иранского генерала

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам России Константин Косачев считает, что Соединенные Штаты ожидает возмездие за убийство иранского генерала Касема Сулеймани.

Сенатор отмечает, что гибель Сулеймани очень похожа на месть американцев за нападение на посольство США в Багдаде в конце декабря.

«И если это так, то возмездие, увы, не заставит себя ждать», - уверен Косачев.

По его мнению теперь в Ираке возможны новые столкновения между американцами и радикальными шиитскими активистами.

Приказ о ракетном ударе отдавал лично Трамп

Напомним, генерал элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касем Сулеймани погиб под ракетным ударом США по аэропорту Багдада. Приказ об уларе отдавал лично американский президент.

Накануне сотни жителей Ирака штурмовали посольство США в Багдаде. Протест иракцев был вызван ударом ВВС США по складам и командным пунктам движения «Хезболла», в результате которого погибли и были ранены десятки человек.

В США заявили тогда, что иракским шиитам помогали «иранские подручные».