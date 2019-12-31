В Уругвае объявлен режим ЧС из-за растущего числа убийств женщин

Чрезвычайную ситуацию в Уругвае объявил президент страны Табаре Васкес. Причина такого решения - растущее число преступлений против женщин.

Распоряжение главы государства опубликовано на сайте администрации Уругвая.

Как отмечено в документе, "президент решил объявить ЧС на национальном уровне в связи с волнениями, которые вызвали недавние акты насилия в отношении женщин".

Тем же распоряжением Васкеса в школах и женских тюрьмах вводятся обязательные курсы по пропаганде защиты женщин и самообороне для них.

Для справки: по данным уругвайского МВД, ежедневно в полицию обращаются примерно 108 женщин с заявлениями о совершенном против них насилии. В 2019 году 35 женщин были убиты насильниками. Три женщины погибли во время рождественских каникул.