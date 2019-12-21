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"Газпром" выплатит Украине $3 млрд

Мир » Бывший СССР

"Газпром" выплатит украинской стороне три миллиарда долларов согласно решению Стокгольмского арбитража. Об этом сообщил помощник президента Украины Андрей Ермак, принимавший участие в переговорах по газу в Минске.

"Мы возвращаемся домой с очень хорошими новостями, и будем иметь транзитный контракт на выгодных для Украины условиях. Благодаря этим договоренностям Украина получит 3 миллиарда долларов, согласно решению Стокгольмского арбитража", - рассказал Ермак украинским журналистам.

Помощник украинского президента подчеркнул, что долг от российской стороны будет выплачен деньгами.

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