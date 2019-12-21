"Газпром" выплатит украинской стороне три миллиарда долларов согласно решению Стокгольмского арбитража. Об этом сообщил помощник президента Украины Андрей Ермак, принимавший участие в переговорах по газу в Минске.
"Мы возвращаемся домой с очень хорошими новостями, и будем иметь транзитный контракт на выгодных для Украины условиях. Благодаря этим договоренностям Украина получит 3 миллиарда долларов, согласно решению Стокгольмского арбитража", - рассказал Ермак украинским журналистам.
Помощник украинского президента подчеркнул, что долг от российской стороны будет выплачен деньгами.
О человеке, который устроил эту бойню и сам был убит ответным огнем силовиков, известно немного. 39 лет. Проживал вдвоем с матерью. Она рассказала о сыне журналистам.