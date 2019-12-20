Трамп потребовал начать расследование импичмента в Сенате

Сегодня президент Трамп выступил с заявлением, в котором потребовал "немедленно начать слушания в Сенате по делу об импичменте". Сделал это он, традиционно, на своей странице в Twitter.

"После того, как демократы, пренебрегая существующими правилами, не обеспечили мне должного процесса в Палате представителей: не было ни юристов, ни свидетелей — ничего, что нужно по Закону, они еще хотят диктовать Сенату, как надо проводить процесс. А все потому, что доказательств у них никаких нет. Вот и не хотят показываться. В стороне хотят остаться. Нет уж. Я хочу немедленного начала процесса!" —

— написал Трамп.

Напомним, что, как рассказывала "Правда.ру", инициатор импичмента действующему президенту Нэнси Пелоси, на самом деле заявила о том, что "пока не планирует передавать документы в Сенат" (подробнее об этом читайте здесь).

"Демократы в Палате представителей не смогли получить ни единого голоса республиканцев. И это правильно, поскольку импичмент — мошенничество. А вот республиканцы проявили настоящее единение. Демократы, предвидя крах, не хотят участвовать в процессе! Так пусть он скорее начнется", -

— требует сегодня американский лидер.

Напомним, вчера стало известно, что нижняя палата парламента Соединенных Штатов проголосовала за импичмент президента Трампа. Теперь, согласно американским законам, процесс должен пройти в Сенате США.