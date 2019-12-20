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Материалы по импичменту Трампа пока в Сенат "не пойдут". Почему?

Мир

Нэнси Пелоси, инициатор импичмента президента Трампа, объявила, что пока не будет отправлять статьи импичмента, которые утвердили вчера члены нижней палаты представителей, в Сенат.

Свое решение она аргументировала желанием дать демократам время на то, чтобы собрать "еще больше" больше доказательств против Трампа.

Зачем демократам эта "отсрочка" — версия СМИ

Как пишет обозреватель PrisonPlanet. com Пол Джозеф Уотсон, это "партизанский шаг, который дает демократам возможность подольше подрывать и дискредитировать Трампа как "импичментного президента".

"А еще это попытка демократов затянуть процесс и провернуть еще какой-то закулисный трюк перед тем, как гарантированно провалиться в Сенате", —

— предполагает Уотсон.

В материале, опубликованном PrisonPlanet. com, говорится, что

"Палата, таким образом, блокирует любые действия Сената по импичменту. По сути — держит его в плену. Зная, что Сенат никогда не проголосует за импичмент Трампа, демократы планируют использовать голосование по импичменту в Палате представителей в качестве еще одного инструмента, с помощью которого можно отменить результаты выборов 2016 года, сохраняя Трампа под постоянным облаком подозрений вплоть до 2020 года" —

— делает вывод автор статьи.

Напомним, что ранее, комментируя прошедшее в нижней палате американского парламента голосования, примерно об этом же говорил Константин Косачев, член Совфеда РФ.

Темы сша трамп сенат конгресс демократы импичмент нэнси пелоси
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