Нэнси Пелоси, инициатор импичмента президента Трампа, объявила, что пока не будет отправлять статьи импичмента, которые утвердили вчера члены нижней палаты представителей, в Сенат.
Свое решение она аргументировала желанием дать демократам время на то, чтобы собрать "еще больше" больше доказательств против Трампа.
Как пишет обозреватель PrisonPlanet. com Пол Джозеф Уотсон, это "партизанский шаг, который дает демократам возможность подольше подрывать и дискредитировать Трампа как "импичментного президента".
"А еще это попытка демократов затянуть процесс и провернуть еще какой-то закулисный трюк перед тем, как гарантированно провалиться в Сенате", —
— предполагает Уотсон.
В материале, опубликованном PrisonPlanet. com, говорится, что
"Палата, таким образом, блокирует любые действия Сената по импичменту. По сути — держит его в плену. Зная, что Сенат никогда не проголосует за импичмент Трампа, демократы планируют использовать голосование по импичменту в Палате представителей в качестве еще одного инструмента, с помощью которого можно отменить результаты выборов 2016 года, сохраняя Трампа под постоянным облаком подозрений вплоть до 2020 года" —
— делает вывод автор статьи.
Напомним, что ранее, комментируя прошедшее в нижней палате американского парламента голосования, примерно об этом же говорил Константин Косачев, член Совфеда РФ.
Фильм "Тот самый концерт", который был снят на основе юбилейного концерта Аллы Пугачевой, провалился в прокате.