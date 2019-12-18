Власти США признали беспомощность перед "Северным потоком - 2"

Несмотря на новый пакет санкций против газопровода "Северный поток-2", власти США признаются, что бессильны помешать завершению строительства.

Об этом сегодня пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники в администрации Соединенных Штатов:

"У Вашингтона практически нет рычагов влияния на Россию и Германию в вопросе строительства газопровода. Одобрение нового оборонного бюджета, в котором учтены требования ввести санкции в отношении двух российских газопроводов — "Северного потока-2" и "Турецкого потока", — ничего изменить не сможет".

Однако, отмечается в материале Bloomberg, Штаты впредь будут активно препятствовать реализации других энергетических проектов России. Что именно будет для этого делаться, Вашингтон решит после того, как в Москву прибудет Джон Салливан, новый посол США.