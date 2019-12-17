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США расширяют санкции по торговле металлом с Ираном

Мир

Правительство США предостерегло от экспорта сталелитейных материалов в Иран, и это еще одна специальная экономическая мера в отношении исламского государства в череде санкций Вашингтона.

В консультативном заключении по санкциям Госдепартамент США предупредил юридических и физических лиц, что необходимо избегать экспорта графитовых электродов и игольчатого кокса в Иран.

Госдеп предупреждает весь мир о последствиях сотрудничества с Ираном

"Государственный департамент США издает этот документ, чтобы предупредить людей во всем мире о возможных санкциях США для стран, участвующих в поставках или экспорте в Иран материалов, предназначенных для его промышленности", — отмечают в ведомстве.

Известно, что графитовые электроды используются для плавки лома в электродуговых печах с получением новой стали. Игольчатый кокс используется в качестве ключевого материала для графитовых электродов в электродуговой электропечи.

Иран является ведущим производителем стали в мире, и многие страны продолжают сотрудничать с ним, несмотря на санкции США.

Темы иран санкции госдепартамент сталелитейные материалы
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