США расширяют санкции по торговле металлом с Ираном

Правительство США предостерегло от экспорта сталелитейных материалов в Иран, и это еще одна специальная экономическая мера в отношении исламского государства в череде санкций Вашингтона.

В консультативном заключении по санкциям Госдепартамент США предупредил юридических и физических лиц избегать экспорта графитовых электродов и игольчатого кокса в Иран.

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"Государственный департамент США издает этот документ, чтобы предупредить людей во всем мире о возможных санкций США для стран, участвующих в поставках или экспорте в Иран материалов, предназначенных для его промышленности, " — отмечают в ведомстве.

Известно, что графитовые электроды используются для плавки лома в электродуговых печах с получением новой стали. Игольчатый кокс используется в качестве ключевого материала для графитовых электродов в электродуговой электропечи.

Иран является ведущим производителем стали в мире, и многие страны продолжают сотрудничать с ним, несмотря на санкции США.