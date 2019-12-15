Сурков пообещал, что Россия не будет "сливать" Донбасс

Помощник президента России Владислав Сурков посетил V Съезд Межрегиональной общественной организации "Союз добровольцев Донбасса", который прошел в Москве на Поклонной горе 14 декабря. Сообщается, что в съезде принимали участие действующие и бывшие полевые командиры ДНР и ЛНР, а также более 500 делегатов.

Авторский проект военного корреспондента Семена Пегова WarGonzo сообщил, что Владислав Сурков посетил именно закрытую часть мероприятия, на которую не пустили журналистов. Там он рассказал о своих впечатлениях от саммита в "нормандском формате". Сурков выразил мнение, что Зеленский и его команда мало чем отличается от нынешнего президента Украины Петра Порошенко.

Также помощник президента России заверил присутствующих, что "Донбасс никто не собирается сливать".