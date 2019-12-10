В США блогер-гангстер получил 14 лет тюрьмы

В Соединенных Штатах осудили Instagram-блогера Росси Лорэтио Адамса. Его приговорили к 14 годам лишения свободы за нападение. Адамс хотел завладеть доменным именем для регистрации собственного сайта.

Четыре года назад, когда блогер был студентом Университета штата Айова, он придумал "социальную платформу", где студенты выкладывали фотографии своих выходок. Площадка блогера стала довольно популярной, и его аккаунт в соцсети набрал 1,5 миллиона подписчиков. Адамс решил, что пришло время расширяться и приобрести собственный домен для сайта.

Проект блогера имел название #DoItForState, поэтому он хотел приобрести аналогичный домен doitforstate. com, но он оказался уже зарегистрирован. Владелец попросил за него 20 тысяч долларов, что не устроило Адамса, и он решил отобрать его силой. Росси попросил своего брата напасть на владельца домена. Между ними вспыхнула потасовка, оба мужчины получили огнестрельные ранения, но выжили. Адамс получил 14 лет лишения свободы, а его брат — 20 лет.