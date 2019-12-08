Папа Римский помолился за успех саммита "нормандской четверки"

Папа Римский Франциск выступил перед верующими в Ватикане и заявил, что молится за успех саммита в "нормандском формате". Понтифик считает, что встреча лидеров "нормандской четверки" должна принести Украине "плоды мира".

"Хочу сопроводить эту встречу своей молитвой, поскольку этой стране и этому народу необходим мир. Призываю вас сделать то же самое, чтобы политические диалог прошел в мирном ключе и принес народу Украины справедливость и процветание", - рассказал Франциск.

Напомним, встреча "нормандской четверки" запланирована на 9 декабря в Елисейском дворце в Париже. Лидеры России, Украины, Германии и Франции обсудят урегулирование ситуации в Донбассе.