По словам пресс-секретаря дипмиссии Сергея Новосельцева, судно "Севастополь" арестовали из-за долгов, а не из-за санкций.
Сингапур пытается получить разрешение на его продажу через суд, отметил Новосельцев. "Семнадцатого декабря будет суд. Посмотрим… На самом деле то, что происходит, — это чисто коммерческий спор", — объяснил пресс-секретарь.
По словам заместителя директора компании-судовладельца "Гудзон" Валерия Улискина, российское судно имеет долги в размере 61 миллиона рублей.
Заместитель генерального директора компании-судовладельца "Гудзон" по управлению флотом Олег Аникин рассказал, что у "Севастополя" вышли из строя вспомогательные двигатели, поэтому пришлось обратиться в местные ремонтные компании. "Но так как судно под санкциями, 80 процентов компаний отказываются чинить его, а кто соглашается — ставят неподъемный ценник", — добавил Аникин.
Компания пыталась привезти специалистов по судоремонту из России, однако власти Сингапура не пустили их на борт под разными предлогами. В итоге, по словам Аникина, за стоянку в порту образовался долг, и судно было арестовано.
На борту сейчас находятся 12 членов экипажа. Они обеспечены электричеством и провизией. Суд по этому делу назначен на 17 декабря. Известно, что первоначально судно прибыло с грузом в Сингапур 26 февраля 2019 года, когда местная таможня решила досмотреть контейнеры.
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