В Кремле ответили на слова Зеленского о помощи США в деле с Крымом

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что обсуждение "темы Крыма невозможно".

"Здесь никакой реакции Кремля быть не может. Какое-либо обсуждение темы Крыма невозможно. Об этом неоднократно говорилось на самых различных уровнях", — ответил Песков.

При этом он заметил, что президент РФ Владимир Путин ответил бы на вопрос Зеленского про Крым конструктивно и исчерпывающе.

"Безусловно, он даст развернутые и последовательные ответы на все соответствующие вопросы, которые могут ставиться. Как президент всегда делает — открыто, конструктивно и абсолютно исчерпывающе", — заявил Песков.

Ранее Зеленский заявил, что США могут помочь "в деле с Крымом". Президент Украины считает, что в "нормандские переговоры" могут проходить в формате Украина -Россия-США.

Зеленский пообещал, что на предстоящей 9 декабря встрече в "нормандском формате" спросит, "можем ли мы разговаривать о Крыме в этом кругу". "Если нет, то мне бы хотелось, чтобы мы согласовали еще какой-то формат… Эта наша территория, и я бы хотел, чтобы она к нам вернулась", — добавил украинский лидер.