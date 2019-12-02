В Белоруссии собирается Майдан: активисты ждут "сенсацию" от Лукашенко

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что планирует сделать "историческое заявление" перед встречей с Владимиром Путиным. Издание "Царьград" сообщает, что белорусские активисты уже начали подготовку к "сенсации" от Лукашенко. Они собирают Майдан.

Свое "историческое заявление" президент Белоруссии планирует озвучить 5 декабря на встрече с депутатами Палаты представителей шестого и седьмого созывов.

Похожий материал опубликовало издание "Дни.ру". Источник в белорусской оппозиции рассказал изданию, что ситуация в стране накаляется. Якобы агрессивно настроенные активисты заявили о готовности провести массовые акции протеста в центре Минска.