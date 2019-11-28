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Жители Белоруссии высказались о своем отношении к России

Мир » Бывший СССР

Центр пространственного анализа международных отношений ИМИ МГИМО провел исследование на предмет отношения жителей Белоруссии к России. Сотрудниками центра было сделано около 7 тысяч звонков и собрано более 500 полных анкет.

57,6% респондентов заявили, что хотят видеть между Россией и Белоруссией "союзнические" отношения. 31,8% высказались за "партнерские" отношения между странами. 10,2% опрошенных предпочитают "нейтральные" отношения с РФ, а 0,2% участников опроса посчитали, что отношения двух стран должны быть "враждебные".

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