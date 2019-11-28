Daily Mail: Елизавета II уйдет в отставку в течение 1,5 лет

Британское издание The Daily Mail сообщило, что принц Чарльз готовится стать принцем-регентом, а Елизавета II в течение полутора лет покинет пост королевы Великобритании. Журналисты издания считают, что Елизавета II постепенно сокращает количество публичных мероприятий со своим участием, перелаживая таким образом королевские дела на своего преемника.

Если в 2016 году королева приняла участие в 332 мероприятиях, то уже в 2018 - в 283 мероприятиях. Примечательно, что принц Чарльз посетил в прошлом году 507 королевских мероприятий.