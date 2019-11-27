Экс-депутат Рады: Отпустите Крым и Донбасс - они нас не простят никогда

Украинский политик, экс-депутат Рады Евгений Балицкий заявил, что не имеет смысла продолжать требовать "возвращения Украине Донбасса и Крыма".

По его словам, население там не простит Киеву всего того, что Незалежная натворила.

"Слова об особом украинском достоинстве вызывают в Крыму и на Донбассе лишь презрение. Слишком много злодеяний мы там натворили", — цитирует Балицкого информагентство "Новый день".

Политик уверен, что "никакие минские форматы" не помогут. Все, что "делается для возвращения Украины в старые границы" — ничто иное, как способ "заболтать" проблему, оттянуть время принятия конструктивных решений. "Какие сепаратисты? Там (на Донбассе — прим. "Правда.ру") украинцы с пока еще нашими паспортами, — говорит Балицкий. — А мы продолжаем твердить про "достоинство", убивая их".

Политик считает, что единственное, что еще пока может сделать правительство его страны, чтобы Донбасс и Крым хоть немножко перестали ненавидеть Украину — прекратить войну. Надо вернуть на эту землю мир.

И отпустить с миром и Крым, и Донбасс. "Забыть про них".

Эмоциональное выступление бывшего парламентария стало ответом на вчерашнее заявление властей Незалежной о том, что в конституции страны скоро появятся статьи о "крымской автономии". Подробнее об этом "судьбоносном" решении читайте в материале "Правда.ру"ю