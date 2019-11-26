В украинской конституции появится статья о крымской автономии

По словам заместителя постоянного представителя украинского президента в Республике Крым Тамилы Ташевой, в Конституцию Украины внесут статьи о крымско-татарском народе и крымской автономии.

Она отметила, что депутаты Верховной Рады собираются в ближайшее время принять закон о коренных народах Крыма. Затем парламентарии приступят к рассмотрению законопроектов о статусе крымско-татарского народа и их автономии на территории полуострова. Ташева говорит, что за этим последует и принятие конституционных поправок. "Но принимать эти законы без подготовки и коммуникации с обществом будет неправильно", — отметила заместитель постпреда президента Украины в Крыму.

Законопроект об автономии предусматривает, что Меджлис и Курултай будут признаны официальными органами власти. Также киевские власти хотят выделить квоты крымским татарам во всех органах местной власти и местных советах полуострова.

"В то же время нужно четко отмечать, что никаких вопросов, связанных с территориальной целостностью Украины, в этом контексте не возникает, они могут решаться только на общенациональном уровне", — в итоге заявила Тамила Ташева.