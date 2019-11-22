Министр иностранных дел Швеции Анн Линде сообщила, что иностранные граждане не хотят приезжать в Швецию, так как у этой страны негативный образ за рубежом.
По словам Линде у иностранцев все чаще со Швецией ассоциируются преступность и бандитизм.
Линде рассказала, что из-за этого даже были случаи, когда не состоялись встречи с приглашенными представителями российского гражданского общества, так как они боялись, что в стране небезопасно.
Линде считает, что некоторые СМИ освещают только негативные события в Швеции.
Министр отметила, что Швеция должна работать над тем, чтобы прекратить дезинформацию и показать, что власть и полиция предпринимают всевозможные меры для того, чтобы справиться с бандитизмом.
Фото: twitter.com
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