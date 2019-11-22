МИД Швеции пожаловался на страх россиян посещать страну

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде сообщила, что иностранные граждане не хотят приезжать в Швецию, так как у этой страны негативный образ за рубежом.

По словам Линде у иностранцев все чаще со Швецией ассоциируются преступность и бандитизм.

Линде рассказала, что из-за этого даже были случаи, когда не состоялись встречи с приглашенными представителями российского гражданского общества, так как они боялись, что в стране небезопасно.

Линде считает, что некоторые СМИ освещают только негативные события в Швеции.

Министр отметила, что Швеция должна работать над тем, чтобы прекратить дезинформацию и показать, что власть и полиция предпринимают всевозможные меры для того, чтобы справиться с бандитизмом.

Фото: twitter.com