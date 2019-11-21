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Источник Правда.Ру

«Бред!» - в России ответили на упрек Украины в «краже унитазов»

Мир

Обвинения, выдвинутые вчера России Украиной по поводу "раскомлектации" возвращенных кораблей, вызвали ожидаемо однозначную реакцию.

Адмирал Виктор Кравченко, бывший начштаба ВМФ РФ, назвал "несостоятельной" претензию украинской стороны о преднамеренной порче Москвой возвращенных Киеву кораблей.

"Я не думаю, что кто-то снимал с кораблей плафоны и унитазы", — сказал Кравченко в интервью Интерфаксу.

Адмирал напомнил, что украинские суда были задержаны при незаконном пересечении госграницы с применением оружия. Вероятно, повреждения при этом они получили. А потом год их никто не трогал и не обслуживал и, учитывая, что украинцы сэкономили на строительстве и не стали "полностью бронировать", повреждения корпуса и ржавчина — самое малое, что за год могло произойти.

В Совфеде реакция на обвинение "сухопутного адмирала" Воронченко отреагировали так, как оно (в виду абсурдности) заслуживает.

"Бред", — пожал плечами Франц Клинцевич. И добавил, что, на этих кораблях, вполне вероятно, никогда и не было унитазов. "А может быть их поснимали да и утопили сами моряки, чтоб скрыть "некое вещественное доказательство своей слабости", — предположил сенатор.

Напомним, что, как рассказывала Правда. ру, вчера Украина, в лице главкома ВМС обвинила Россию в том, что на вернувшихся после задержания в Керченском проливе кораблях, якобы, демонтировано все оборудование.

Темы россия совфед корабли украина кража унитазов франц клинцевич адмирал виктор кравченко
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