15-летняя школьница из США заработала $2,5 млн, но разозлила отца

15-летняя школьница из Калифорнии Даниэль Кон смогла покорить Instagram, YouTube и даже новый мессенджер TikTok. Сейчас её состояние оценивают в 2,5 миллиона долларов. В свои юные годы девушка уже сотрудничает с крупнейшими брендами. Мать девушки даже бросила свою работу и стала её менеджером.

Однако против такого успеха выступил отец девочки. Он воспитывал её до 10 лет и как заявил "не давал разрешение на то, чтобы она работала". Отец Даниэль отмечает, что все компании, с которыми она сотрудничает "думают только о деньгах" и эксплуатируют его дочь. Мужчина считает, что его дочь слишком юная, чтобы рекламировать купальники и нижнее бельё. Также у отца Даниель есть опасения по поводу парней, с которыми встречается его дочь, поскольку они старше неё.

Сама девушка пресекла обвинения своего отца и заявила, что ей нравится её работа, а его обвинила в том, что последние три года он ей вообще не интересовался.