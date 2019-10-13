Экспериментальный боевой беспилотник ВВС США сдуло ветром

Экспериментальный боевой беспилотник Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки XQ-58A Valkyrie сдуло ветром.

Об этом, ссылаясь на онлайн-издание Drive, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Полет новейшего американского беспилотника длился порядка полутора часов. При посадке же XQ-58A Valkyrie получил серьезные повреждения. Виной тому стали "сильные приземные ветра", сообщает Drive.

В Министерстве обороны США отметили, что испытания, несмотря на аварию, прошли с пользой.