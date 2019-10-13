Экспериментальный боевой беспилотник Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки XQ-58A Valkyrie сдуло ветром.
Об этом, ссылаясь на онлайн-издание Drive, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Полет новейшего американского беспилотника длился порядка полутора часов. При посадке же XQ-58A Valkyrie получил серьезные повреждения. Виной тому стали "сильные приземные ветра", сообщает Drive.
В Министерстве обороны США отметили, что испытания, несмотря на аварию, прошли с пользой.
В рамках стартовавшей реформы полностью изменился подход к пенсионной системе. Применены новые формулы по начислению выплат, состав трудового стажа изменен.