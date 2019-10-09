Духовный лидер Ирана заявил, что ядерное оружие запрещено исламом

Духовный лидер и глава Ирана аятолла Али Хаменеи раскрыл причины, по которым страна отказалась от создания ядерного оружия. По его словам, изготовление, хранение и применение ядерного оружия запрещено исламом, поскольку "ядерная бомба - угроза человечеству".

В конце сентября президент Ирана Хасан Роухани разрешил наблюдение за атомными объектами страны. Рохуани отметил, что иранскому народу нечего скрывать, поскольку он не стремиться получить ядерное оружие.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что США недавно модернизировали и обновили свои ядерные силы. "У нас есть новейшее военное оборудование и оборудование, информацию о котором мы не разглашаем. О нем никто никогда даже и не слышал. У нас есть оружие, которое, молю Бога, нам никогда не придется использовать. Наши ядерные силы были полностью модернизированы - что-то совершенно новое, а что-то обновлено", - сказал американский лидер.

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