Трамп рассказал про новое секретное оружие США

США провели полную модернизацию своих ядерных сил и создали новое секретное вооружение. Об этом рассказал президент страны Дональд Трамп на церемонии вступления генерала Марка Милли в должность главы комитета начальников штабов Вооруженных сил США.

"У нас есть новейшее военное оборудование и оборудование, информацию о котором мы не разглашаем. О нем никто никогда даже и не слышал. У нас есть оружие, которое, молю Бога, нам никогда не придется использовать. Наши ядерные силы были полностью модернизированы - что-то совершенно новое, а что-то обновлено", - сказал американский лидер.

Напомним, Дональд Трамп утвердил ядерную доктрину, предусматривающую усовершенствование ядерной триады страны, а также разработку и размещение ядерных зарядов малой мощности.