Грузия будет патрулировать Черное море подаренными ей США кораблями

Безопасность Грузии в акватории Черного моря будут обеспечивать переданные Соединенными Штатами Америки в 2018 году патрульные судна класса Island.

Об этом в ходе встречи с заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер заявил глава Министерства внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури, передает ТАСС.

Глава МВД постсоветской республики указал, что Грузия является "надежным партнером" Североатлантического альянса. Благодаря переданным США кораблям, отметил Вахтанг Гомелаури, Грузия усилит не только собственную безопасность, но и безопасность бассейна Черного моря.

Также Гомелаури рассказал журналистам, что постсоветская республика работает над поставкой из Соединенных Штатов Америки новых кораблей.