Американец попал в тюрьму за угрозы в адрес критиковавших Трампа СМИ

Суд в США приговорил к четырем месяцам тюрьмы мужчину, который угрожал расправиться с журналистами газеты The Boston Globe за их критику в адрес президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Reuters.

Американца арестовали в августе прошлого года, свою вину он признал. Помимо тюремного заключения, мужчине придется выплатить крупный денежный штраф и компенсацию издательству.

В 2018 году газета The Boston Globe опубликовала редакционную статью с призывом ко всем печатным изданиям США коллективно заявить о недопустимости нападок Трампа на либеральные СМИ. Вскоре после публикации статьи в редакцию издания позвонил мужчина, который пригрозил журналистам физической расправой, назвав их "врагами народа". Он также пообещал застрелить одного из сотрудников.

Напомним, Трамп неоднократно критиковал либеральные СМИ за неодобрительные отзывы о его работе. По словам президента, журналисты специально выставляют его в невыгодном свете. Американский лидер называл телекомпании CNN, NBC, CBS и ABC врагами народа.