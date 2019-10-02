Мирное урегулирование конфликта в Донбассе поддержали 57% украинцев

Больше половины опрошенных украинцев (57%) выступили за мирное урегулирование конфликта в Донбассе. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного государственной социологической группой "Рейтинг".

За прекращение военных действий и признание территорий Донбасса временно оккупированными высказались 34% респондентов. Еще 23% - за предоставление региону статуса автономии в составе Украины.

Чуть меньше четверти опрошенных поддержали продолжение военных действий до полного восстановления власти Киева и Донбассе, а 6% посчитали наилучшим вариантом - отделение этих территорий от Украины.

Половина участников опроса одобряют возможный ввод миротворцев ООН в Донбасс без российского контингента поддерживают. Против этого высказали 26% украинцев. При этом 68% респондентов считают Россию страной-агрессором в отношении Украины.