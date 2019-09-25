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Климкин заявил, что к процедуре импичмента Трампа привела Украина

Мир » Бывший СССР » Украина print

В истории Соединенных Штатов Америки Украина останется страной, которая привела к началу процедуры импичмента американского президента.

Об этом в своем аккаунте в Twitter написал бывший глава Министерства иностранных дел постсоветской республики Павел Климкин.

На публикацию обратили внимание "РИА Новости".

Павел Климкин написал, что это "не очень веселая перспектива". Но есть и плюс, отметил экс-глава МИД Украины — теперь весь мир понимает, на что способна постсоветская республика.

Напомним, что ранее спикер палаты представителей Нэнси Пелоси назвала телефонный разговор действующего президента США Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского основанием для отрешения президента от должности.

В ходе тех переговоров Трамп якобы потребовал начать расследование против Хантера Байдена — сына кандидата в президенты США Джо Байдена.

Примечательно, что президент Соединенных Штатов Америки отверг обвинения и пообещал обнародовать запись разговора с главой Украины, но пока этого так и не сделал.

Отметим, что Конгресс США уже начал процедуру импичмента Дональда Трампа.

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