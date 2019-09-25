В истории Соединенных Штатов Америки Украина останется страной, которая привела к началу процедуры импичмента американского президента.
Об этом в своем аккаунте в Twitter написал бывший глава Министерства иностранных дел постсоветской республики Павел Климкин.
На публикацию обратили внимание "РИА Новости".
Павел Климкин написал, что это "не очень веселая перспектива". Но есть и плюс, отметил экс-глава МИД Украины — теперь весь мир понимает, на что способна постсоветская республика.
Напомним, что ранее спикер палаты представителей Нэнси Пелоси назвала телефонный разговор действующего президента США Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского основанием для отрешения президента от должности.
В ходе тех переговоров Трамп якобы потребовал начать расследование против Хантера Байдена — сына кандидата в президенты США Джо Байдена.
Примечательно, что президент Соединенных Штатов Америки отверг обвинения и пообещал обнародовать запись разговора с главой Украины, но пока этого так и не сделал.
Отметим, что Конгресс США уже начал процедуру импичмента Дональда Трампа.
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