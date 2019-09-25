Конгресс США начинает процедуру импичмента Трампа

Демократическое большинство в нижней палате Конгресса США объявило о начале процедуры импичмента действующего президента страны Дональда Трампа. Как утверждают демократы, Трамп пытался очернить своего оппонента по предстоящим президентским выборам Джо Байдена с помощью Украины, а затем хотел скрыть свои действия.

Очередные выборы президента США намечены на 3 ноября 2020 года. Главным противником Трампа считают именно Байдена. В свою очередь Дональд Трамп заявил, что обвинения демократов - это очередная "охота на ведьм". Американский лидер утверждает, что уже в ближайшее время готов опубликовал запись телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. По мнению Трампа, демократы пытаются выгородить Байдена, чей сын замешан в коррупционных схемах на Украине.

Телефонный разговор Трампа и Зеленского состоялся в июле. Только недавно, в начале сентября, в СМИ появилась информация о том, что американский президент выдал секретную информацию какому-то из зарубежных лидеров. Позже выяснилось, что речь идет именно о разговоре Трампа с Зеленским. Источники подтвердили, что Дональд Трамп хотел надавить на украинского президента, чтобы тот начал расследование по факту коррупционных схем, в которых замешан сын Джо Байдена. Американский лидер грозился заморозить финансирование, если Зеленский не выполнит его требование.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Дональд Трамп пояснил свое решение заморозить финансирование Украины на Генеральной ассамблее ООН. По мнению американского лидера, поддержку Украине должен оказывать Евросоюз и другие страны.

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