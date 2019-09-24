Итоги МРЭФ-2019: тысяча участников и сделки на миллиарды

В Кишиневе прошел второй Молдо-российский экономический форум. Его участниками стали представители тринадцати стран.

Форум принял посланцев России, Молдовы, Китая, Казахстана, Белоруссии, Армении, Греции, Германия, Словакии, Польши, Чехии, Украины и США. Россия была представлена 29 регионами.

Итогом этой встречи стали 11 соглашений при суммарной капитализации компаний-участниц в 25 миллиардов долларов. Как заявил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Козак, Молдова преподнесла миру урок, как дружить со всеми и быть прагматичными. Именно так наводятся мосты после долгих лет распрей.

Президент Республики Молдова Игорь Додон отметил, что наблюдается полноценная перезагрузка отношений между Молдовой и Россией, восстанавливается диалог на уровне правительств и парламентов. Это не мешает Молдове быть активным участником проекта "Большая Европа" от Лиссабона до Владивостока и являться примером для других стран.

В отношениях с Россией накануне Форума наметились колоссальные изменения. Стороны, согласно протокола от 19 сентября, восстанавливают полноформатное сотрудничество в энергетике, сельском хозяйстве, пищевой промышленности, транспорте, строительстве, а также в сфере миграции и здравоохранения.

Стоит отметить, что молдо-российский экономический форум представлен как модель прямого экономического взаимодействия. 995 компаний с российским участием работают на территории Молдовы, а 71 регион имеет те или иные соглашения.

Именно в рамках прошедшей встречи была озвучена идея создания ассоциации регионов России для сотрудничества с Молдовой, которая также обсуждалась чуть раньше. Накануне официального старта Форума было подписано соглашение о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Республики Молдова и Торгово-промышленной палатой Республики Башкортостан.

Форум открылся 19 сентября в подземных галереях винодельческого комплекса "Крикова". В работе МРЭФ приняли участие официальные лица из России, Молдовы, ЕС, США, стран Центральной Азии и Китая. Первый день ознаменовался тремя выступлениями российских предпринимателей (агрохозяйство, виноделие и свободная экономическая зона). Тогда же прошло заседание Молдо-российского экономического Совета "Торгово-экономическое сотрудничество: барьеры и перспективы" и пленарное заседание МРЭФ.

Представители многих стран обсуждали вопросы развития экономического сотрудничества и партнерства между Россией и Молдовой, проблемы модернизации производства, принципы кластерного развития экономики. Прошли дискуссии по таким темам как агропромышленный сектор, виноделие, туризм и медиарынок.

Касаясь вопроса сотрудничества Молдовы и Башкортостана, и. о. вице-премьера региона Андрей Назаров напомнил, что регион входит в десятку самых развитых в Росси и обладает колоссальным потенциалом экономического развития.

Со своей стороны, советник Президента Молдовы в агропромышленной области Ион Пержу подчеркнул, что Форум называется Молдо-российским, но фактически это международная встреча. Также советник говорил о перспективах партнерства Молдовы и Башкортостана.

Секция "Бизнес и гражданское общество: перспективы сотрудничества" была посвящена проблемам построения гражданского общества в России и Молдове, а также влияние этого процесса на инвестиционный климат и развитие бизнеса. Отдельная секция была отведена под виноделие — ключевой момент сотрудничества РФ и Молдовы. Как рассказала заместитель директора Национального офиса винограда и вина Молдовы Ирина Быстрицки, в ближайшее время объемы продаж молдавского вина в России могут вырасти до 20% в течение 5-6 лет. Сейчас доля вина из Молдовы на российском рынке составляет 10%. Обсуждались также инвестиции в туризм и борьба с давлением на бизнес, сотрудничество кластеров и экономических зон.

Участники форума пришли к выводу, что у России и Молдовы есть множество общих интересов, а нынешняя политическая ситуация способствует развитию отношений двух государств. Президент принимающей страны отметил, что впервые за 28 лет в стране сложилось парламентское большинство и правительство, в которых представлены интересы всех граждан. Именно поэтому Молдова стремится к использованию возможностей партнерства с Россией, с Евразийским союзом с одной стороны и со странами Евросоюза — с другой стороны.

По этому поводу немецкий политолог Александр Рар высказал точку зрения, что в новых геополитических условиях противостояния США и Китая, Евросоюзу придется пересмотреть свое отношение к многополярному миру, а Молдова может стать мостом между Востоком и Западом. Так что мероприятие прошло успешно с точки зрения вектора взаимоотношений стран уже в ближайшем будущем.