Специалисты Совета по мониторингу глобальной готовности (GPMB) в своем отчете под названием "Мир под угрозой" заявили, что в настоящее время человечество не готово к "реальной угрозе" пандемии.
По словам ученых, вызвать ее могут десятки новых вирусов, уже известных человеку. Последние сто лет прошли под угрозой почти мгновенного распространения вирусов. В этом виноваты сами люди, которые перемещаются на самолетах, поездах и других видах транспорта в любую страну и на любой континент, уточняет издание The Sun.
Специалисты выяснили, что вирус-убийца, вызывающий повальное заражение, будет распространяться по планете с огромной скоростью. Инфекции будет достаточно от 36 до 50 часов, чтобы заразить до 80 миллионов человек.
Усилия властей многих по стран по подготовке к эпидемиям малоэффективны. Мировая пандемия приведет к катастрофическим последствиям, создаст хаос, в том числе из-за паники среди населения, предупредили ученые. Государствам следует выполнять свои политические и финансовые обязательства по обеспечению готовности к эпидемиям мирового масштаба, заключается в докладе.
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