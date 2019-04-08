Эпидемия аллергии грозит миру

Эпидемия аллергии грозит миру. Хотя это не инфекционное заболевание, а патология иммунной системы, но в то же время число аллергиков с каждым годом растет. По прогнозам, в 2025 году аллергиков уже будет чуть ли не 30-50 процентов от всего населения Земли.



Эпидемия аллергии грозит миру

Об этом "Правде.Ру" рассказала эксперт Центра молекулярной диагностики Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Вершинина.

Однозначного ответа на вопрос, почему количество аллергиков растет, нет, отметила эксперт. И добавила, что сегодня существует несколько теорий распространения этого заболевания.

Одна из них — это ухудшение экологии. Согласно исследованиям, экологические факторы создают неблагоприятную обстановку, на фоне которой иммунитет начинает вести себя "неправильно" и ошибаться.

Но есть и другая, противоположная теория, отметила Марина Вершинина в интервью "Правде.Ру", которая говорит о прямо противоположных причинах увеличения количества аллергиков. Человечество сейчас живет в слишком благополучное время, и нашему иммунитету становится "скучно", отмечает специалист. И поясняет, что вместо того, чтобы сражаться с реальными угрозами, иммунитет, который обеспечивает нашу защиту, не находя врагов снаружи, начинает массированно атаковать то, что не представляет опасность для жизни человека. К слову, в регионах с невысоким уровнем жизни количество аллергиков не так велико.

Сегодня аллергия — это болезнь цивилизации, подчеркнула в беседе с корреспондентом "Правды.Ру" Ладой Коротун представитель Роспотребнадзора.