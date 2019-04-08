Эпидемия аллергии грозит миру. Хотя это не инфекционное заболевание, а патология иммунной системы, но в то же время число аллергиков с каждым годом растет. По прогнозам, в 2025 году аллергиков уже будет чуть ли не 30-50 процентов от всего населения Земли.
Об этом "Правде.Ру" рассказала эксперт Центра молекулярной диагностики Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Вершинина.
Однозначного ответа на вопрос, почему количество аллергиков растет, нет, отметила эксперт. И добавила, что сегодня существует несколько теорий распространения этого заболевания.
Одна из них — это ухудшение экологии. Согласно исследованиям, экологические факторы создают неблагоприятную обстановку, на фоне которой иммунитет начинает вести себя "неправильно" и ошибаться.
Но есть и другая, противоположная теория, отметила Марина Вершинина в интервью "Правде.Ру", которая говорит о прямо противоположных причинах увеличения количества аллергиков. Человечество сейчас живет в слишком благополучное время, и нашему иммунитету становится "скучно", отмечает специалист. И поясняет, что вместо того, чтобы сражаться с реальными угрозами, иммунитет, который обеспечивает нашу защиту, не находя врагов снаружи, начинает массированно атаковать то, что не представляет опасность для жизни человека. К слову, в регионах с невысоким уровнем жизни количество аллергиков не так велико.
Сегодня аллергия — это болезнь цивилизации, подчеркнула в беседе с корреспондентом "Правды.Ру" Ладой Коротун представитель Роспотребнадзора.
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