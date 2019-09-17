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Один из главных активов Порошенко арестован судом

Мир » Бывший СССР » Украина print

Бывший соратник Виктора Януковича юрист Андрей Портнов сообщил, что Печерский районный суд Киева арестовал завод "Кузница на Рыбальском", который принадлежит экс-президенту Украины Петру Порошенко.

По словам Портнова, арест завода состоялся в рамках уголовного дела, которое было открыто из-за предоставленных им сведений о легализации и отмывании преступных доходов и неуплате налогов.

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Темы суд завод активы портнов порошенко
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