Один из главных активов Порошенко арестован судом

Бывший соратник Виктора Януковича юрист Андрей Портнов сообщил, что Печерский районный суд Киева арестовал завод "Кузница на Рыбальском", который принадлежит экс-президенту Украины Петру Порошенко.

По словам Портнова, арест завода состоялся в рамках уголовного дела, которое было открыто из-за предоставленных им сведений о легализации и отмывании преступных доходов и неуплате налогов.