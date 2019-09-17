Бывший соратник Виктора Януковича юрист Андрей Портнов сообщил, что Печерский районный суд Киева арестовал завод "Кузница на Рыбальском", который принадлежит экс-президенту Украины Петру Порошенко.
По словам Портнова, арест завода состоялся в рамках уголовного дела, которое было открыто из-за предоставленных им сведений о легализации и отмывании преступных доходов и неуплате налогов.
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