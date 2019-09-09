Британская телевизионная корпорация ITV снимет сериал о жизни бывшего сотрудника ФСБ России Александра Литвиненко.
Об этом сообщает британская газета The Guardiun.
Литвиненко, напомним, был отравлен в 2006 году в Лондоне, столице Великобритании.
Как сообщают авторы материала, экс-сотрудника ФСБ России сыграет шотландский актер Дэвид Тенаннт. Мировую известность 48-летнему уроженцу Батгейта, отметим, принесла главная роль в популярном телесериале "Доктор Кто".
Напомним, что подполковник Александр Литвиненко служил в КГБ и ФСБ. В 2000 году после возбуждения ряда уголовных дел Литвиненко бежал вместе с семьей в Великобританию.
Спустя год получил там политическое убежище.
В 2006 году Литвиненко погиб. Британская сторона сообщила, что в организме мужчины было найдено "значительное" количество радиоактивного элемента полония-210.
Близкие погибшего россиянина считают, что Александра Литвиненко убил доверенный человек олигарха Бориса Березовского — Алекс Гольдфарб.
Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин назвал экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля "предателем Родины" и "подонком".
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