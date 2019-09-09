В Британии снимут сериал об отравленном в Лондоне экс-сотруднике ФСБ

Британская телевизионная корпорация ITV снимет сериал о жизни бывшего сотрудника ФСБ России Александра Литвиненко.

Об этом сообщает британская газета The Guardiun.

Литвиненко, напомним, был отравлен в 2006 году в Лондоне, столице Великобритании.

Как сообщают авторы материала, экс-сотрудника ФСБ России сыграет шотландский актер Дэвид Тенаннт. Мировую известность 48-летнему уроженцу Батгейта, отметим, принесла главная роль в популярном телесериале "Доктор Кто".

Напомним, что подполковник Александр Литвиненко служил в КГБ и ФСБ. В 2000 году после возбуждения ряда уголовных дел Литвиненко бежал вместе с семьей в Великобританию.

Спустя год получил там политическое убежище.

В 2006 году Литвиненко погиб. Британская сторона сообщила, что в организме мужчины было найдено "значительное" количество радиоактивного элемента полония-210.

Близкие погибшего россиянина считают, что Александра Литвиненко убил доверенный человек олигарха Бориса Березовского — Алекс Гольдфарб.

Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин назвал экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля "предателем Родины" и "подонком".

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