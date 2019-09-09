Российский политолог Станислав Белковский предложил выдвинуть президента Украины Владимира Зеленского на Нобелевскую премию мира.
В эфире радиостанции "Эхо Москвы" он заявил, что номинировать украинского лидера должен бывший генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев, который и сам является лауреатом Нобелевской премии за выдающийся вклад в области укрепления мира.
Напомним, в субботу, 7 сентября, Россия и Украина обменялись заключенными в формате "35 на 35". На Украину вернулись режиссер Олег Сенцов, журналист Роман Сущенко и 24 моряка.
В минувшем году Верховная Рада выдвинула Сенцова на Нобелевскую премию мира. В России режиссер был осужден за терроризм, ему дали 20 лет строгого режима по нескольким обвинениям, в том числе, за подготовку теракта в Крыму.
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