Среди стран-участниц Европейского союза нет единой позиции в отношении Российской Федерации.
Об этом в интервью американской медиа-организации Politico заявил действующий президента Литвы Гитанас Науседа.
Глава постсоветской республики считает, что в самое ближайшее время целый ряд европейских государств поставит под сомнение продление санкций в отношении России.
Гитанас Науседа призвал своих коллег по Евросоюзу "найти общий знаменатель" в отношении Российской Федерации.
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Почему журавли и некоторые другие крупные птицы во время своих миграций выбирают такую форму построения, как клин? Оказывается, этот строй позволяет им экономить энергию, поскольку птицы, выстроившись клином, так оптимизируют возникающие воздушные потоки, что те не мешают, а помогают им лететь. Но такое возможно только у крупных путешественников.
В развитых же странах не только высокий уровень развития медицины, но и высокий уровень ее доступности для населения, сообщают ученые.
Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики.