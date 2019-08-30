Зеленский выступил против членства России в G8 из-за "оккупации Крыма"

Действующий президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность в связи с намерением глав США и Франции пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году.

Об этом глава Украины заявил в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Владимир Зеленский отметил, что согласен с теми европейскими лидерами, которые придерживаются позиции о невозможности возвращения Российской Федерации на эту международную площадку "в условиях войны в Донбассе" и "российской оккупации Крыма".