Действующий президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность в связи с намерением глав США и Франции пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году.
Об этом глава Украины заявил в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Владимир Зеленский отметил, что согласен с теми европейскими лидерами, которые придерживаются позиции о невозможности возвращения Российской Федерации на эту международную площадку "в условиях войны в Донбассе" и "российской оккупации Крыма".
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Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.