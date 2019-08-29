Премьером на Украине назначен замглавы офиса президента Алексей Гончарук.
Такое решение приняла Верховная Рада. За него проголосовали 290 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Выступая в ВР, Гончарук заявил, что считает важным уже в текущем году побороть коррупцию в Государственной налоговой службе и решить проблемы с контрабандой.
"Важно "почистить" налоговую от коррупции, навести порядок с налоговым администрированием. Еще одной бедой в Украине является контрабанда. Я рассчитываю, что до конца года мы забудем о ней как о системном явлении", - сказал он.
Ранее в четверг был назначен спикер украинского парламента. Им стал глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.
Напомним, члены кабинета министров Украины во главе с премьером Владимиром Гройсманом сегодня на первом пленарном заседании Верховной Рады IX созыва сложили полномочия. Депутаты их отставку приняли.
Читайте также:
Опубликована переписка о планах Порошенко устроить переворот
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Глава комитета Верховной рады Украины по международным делам также заявила, что "Московия" - "тюрьма народов".
Заражены также бананы из Бразилии, Колумбии, Перу и Доминиканской республики.