На Украине назначили премьер-министра

Премьером на Украине назначен замглавы офиса президента Алексей Гончарук.

Такое решение приняла Верховная Рада. За него проголосовали 290 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Выступая в ВР, Гончарук заявил, что считает важным уже в текущем году побороть коррупцию в Государственной налоговой службе и решить проблемы с контрабандой.

"Важно "почистить" налоговую от коррупции, навести порядок с налоговым администрированием. Еще одной бедой в Украине является контрабанда. Я рассчитываю, что до конца года мы забудем о ней как о системном явлении", - сказал он.

Ранее в четверг был назначен спикер украинского парламента. Им стал глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

Напомним, члены кабинета министров Украины во главе с премьером Владимиром Гройсманом сегодня на первом пленарном заседании Верховной Рады IX созыва сложили полномочия. Депутаты их отставку приняли.

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