Опубликована переписка о планах Порошенко устроить переворот

Журналистам удалось заснять, как депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая в здании парламента ведет по смартфону переписку о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.

Фото экрана гаджета сделали журналисты "Страны.ua". Богуцкая кому-то пишет, что Рада решила оставить Арсена Авакова на посту главы МВД в новом составе правительства.

"Другого пути нет. Порошенко готовит переворот. И очень серьезно готовит. Он ждет, что мы отправим Авакова в отставку, чтобы сразу начать", - сообщает депутат.

По ее словам, сегодня, скорее всего, с Авакова снимут неприкосновенность, но оставят министром. "Другого пути пока нет. Он останется до декабря. Именно на декабрь Петя готовит путч", - написала Богуцкая.

Напомним, ранее сегодня на первом пленарном заседании Верховной Рады IX созыва члены кабинета министров Украины во главе с премьером Владимиром Гройсманом сложили полномочия. Депутаты их отставку приняли.

Правительство будет исполнять свои обязанности до вступления в должность нового состава.

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