Луценко решил уйти с поста генпрокурора Украины

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал заявление об увольнении. Об этом сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган.

"Юрий Луценко подписал заявление на имя президента Зеленского об увольнении с должности генерального прокурора", - написала она на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее украинский лидер Владимир Зеленский внес на рассмотрение депутатов Рады представление на увольнение Луценко. Сам генеральный прокурор назвал представление незаконным. По его словам, для увольнения требуется либо заявление по собственному желанию либо недоверие депутатов Рады.

Пост генерального прокурора Украины Луценко занимает с мая 2016 года. До этого он был лидером фракции "Блок Петра Порошенко" в парламенте.