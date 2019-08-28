Посол Франции в Москве Сильви Берманн заявила, что позиция США относительно сотрудничества России и Китая стала "менее многогранной". Поэтому, по ее словам, Франция заинтересована в сохранении хороших отношений с РФ.
Берманн отметила, что не только Франция должна содействовать развитию отношений с российской стороной. Этой политики должен придерживаться весь Евросоюз без исключения. Так французский посол прокомментировала недавнее выступления Эмманюэля Макрона, в котором он призвал "перетасовать" карты в отношениях с Россией.
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