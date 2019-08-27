ФАС договаривается о создании лоукостеров в Белоруссии и Казахстане

Глава ФАС Игорь Артемьев рассказал журналистам, что ведомство ведет переговоры с партнерами из Казахстана и Белоруссии относительно создания лоукостеров. По мнению Артемьева, это повысит конкуренцию в низкобюджетном сегменте авиаперелетов.

"Развитие конкуренции на рынке низкобюджетных перелетов — это очень важное направление. Мы уже просили наших коллег из Белоруссии и Казахстана проработать возможность создания своих лоукостеров, которые станут конкурентами нашим авиакомпаниям", — пояснил глава ведомства.

Артемьев отметил, что также ФАС хочет показать казахским и белорусским партнерам прибыльность и социальную значимость такого бизнеса. В ФАС подчеркивают, что хотят увеличить количество лоукостеров в России до 5-6, а также помочь странам Таможенного союза в создании хотя бы одного своего лоукостера.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что глава ФАС Игорь Артемьев предлагал передать авиакомпанию "Победа" в частную собственность. Он утверждал, что это будет стимулировать конкуренцию на рынке авиаперевозок, что положительно отразится на отрасли.

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