Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев предложил правительству передать авиакомпанию "Победа" в частную собственность. Сейчас лоукостер входит в группу "Аэрофлот". Такое предложение сделал Артемьев в связи с поручением Владимира Путина о контроле цен на авиабилеты.
Соответствующее письмо с предложением глава ФАС передал 18 июля вице-премьеру Максиму Акимову. В нем он утверждает, что передача авиакомпании "Победа" в частную собственность будет стимулировать конкуренцию на рынке авиаперевозок, что положительно отразиться на отрасли.
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