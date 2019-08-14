ФАС предложила передать авиакомпанию "Победа" в частную собственность

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев предложил правительству передать авиакомпанию "Победа" в частную собственность. Сейчас лоукостер входит в группу "Аэрофлот". Такое предложение сделал Артемьев в связи с поручением Владимира Путина о контроле цен на авиабилеты.

Соответствующее письмо с предложением глава ФАС передал 18 июля вице-премьеру Максиму Акимову. В нем он утверждает, что передача авиакомпании "Победа" в частную собственность будет стимулировать конкуренцию на рынке авиаперевозок, что положительно отразиться на отрасли.