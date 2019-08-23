МИД Китая посоветовал США обратить внимание на себя и не учить других

Соединенные Штаты должны выполнять взятые на себя международные обязательства, а не учить других, что и как им следует делать. Такое заявление сделал официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Таким образом китайское ведомство отреагировало на новый доклад государственного департамента США по выполнению обязательств в рамках соглашений по контролю над вооружениями. В докладе подчеркивалось, что Китай, вероятнее всего, не соблюдает мораторий на проведение ядерных испытаний.

"Китай всегда был ответственной страной и выполнял свои международные обязательства, и весь мир это отчетливо видит", - подчеркнул Гэн Шуан.

По словам дипломата, американскому руководству нравятся драмы и нравится поучать других, однако государство, которые "постоянно меняет свое мнение и выходит из различных соглашений", должно вести себя иначе.

"США вышли из СВПД по иранской ядерной программе, вышли из ДРСМД, против чего выступало международное сообщество. США должны сначала обратить внимания на свои собственные обязательства и сфокусироваться на их выполнении, а не учить других", - заключил представитель МИД Китая.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава Разведывательного управления Министерства обороны США Роберт Эшли обвинил Россию в нарушении договора о запрете ядерных испытаний.

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