Британские эксперты обвинили Трампа в слабости

Международное исследовательское агентство "Легатум" опубликовало доклад, в котором оценило действия американского правительства. В выводе документа утверждается, что текущая власть США проявляет слабость почти по всем направлениям.

В качестве примера эксперты приводят последние действия правительства США, которые были сделаны под давлением крупных компаний. Это вынуждает американские власти вести агрессивную международную политику.

Британские эксперты отмечают, что раньше США больше ориентировались на свой народ, привлекали мигрантов для заполнения рабочих мест, а сейчас - наоборот. Белый дом принимает решения, которые мешают экономическому росту.