Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Пекин назвал организаторов беспорядков в Гонконге

Мир print

Власти Китая огласили список "гонконгской банды четырех", на которую возложили ответственность за организацию беспорядков в Гонконге.

В список виновных вошли: бывшая китайская чиновница Энсон Чан, глава Гонконгского альянса в поддержку патриотического демократического движения Альберт Хо, оппозиционер Мартин Ли и медиамагнат Джимми Лай. В ЦК компартии Китая этих лиц обвинили в противодействии концепции "Одна страна, две системы", а также в провокациях в Гонконге.

По сообщениям китайского правительства, возглавляет "банду четырех" медиамагнат Джимми Лай. Он владеет газетой, которая часто в своих материалах критикует китайское правительство. Более того, Лай поддерживает отношения с первыми лицами США. В июле он встречался с госсекретарем Соединенных Штатов Майклом Помпео, а также с американским вице-президентом Майком Пенсом.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала мнение эксперта, который утверждал, что власти Китая готовы реализовать силовой вариант подавления протестов в Гонконге, если протестующие пересекут "красную черту".

Читайте также:

"Гонконг - это проект США по дестабилизации Китая"

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы китай гонконг протесты организаторы
Обсудить
Актуальная аналитика
Недвижимость
Нужно ли оплачивать долг за капремонт?
Здоровье
Способы лечения кифоза
Здоровье и профилактика
Эпилепсия: виды, причины, симптомы, диагностика и лечение
Новости Все >
Пекин назвал организаторов беспорядков в Гонконге
Разумков призвал готовиться к "долгой войне" в Донбассе
В Хорватии спортивный самолет сел на дорогу
Армия Хафтара уничтожила турецкую базу около Мисурата
Продюсер "Ласкового мая" попросил Зеленского пустить его на Украину
Боярский раскритиковал идею штрафовать за курение на рабочем месте
Британец разогнался на велосипеде до 280 км/ч и побил мировой рекорд
Ученые: человеку необходимо спать 5 или 8 часов в сутки
Гибралтар проигнорировал требование США о задержке иранского танкера
Мик Джаггер требует новый матрас в каждом отеле во время гастролей
Последние материалы
Разумков призвал готовиться к "долгой войне" в Донбассе
В Хорватии спортивный самолет сел на дорогу
Армия Хафтара уничтожила турецкую базу около Мисурата
Продюсер "Ласкового мая" попросил Зеленского пустить его на Украину
Боярский раскритиковал идею штрафовать за курение на рабочем месте
Способы лечения кифоза
Британец разогнался на велосипеде до 280 км/ч и побил мировой рекорд
Ученые: человеку необходимо спать 5 или 8 часов в сутки
Гибралтар проигнорировал требование США о задержке иранского танкера
Мик Джаггер требует новый матрас в каждом отеле во время гастролей
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Здоровье и профилактика
Рак полости рта и горла связан с оральным сексом

Недавние исследования показали, что до 25 процентов случаев рака полости рта и 35 процентов случаев рака горла могут быть связаны с вирусом папилломы человека (ВПЧ).

Рак полости рта и горла связан с оральным сексом
Опровергнуто: Россия готова отдать Японии два курильских острова
Мир. Новости мира
Опровергнуто: Россия готова отдать Японии два курильских острова
Недвижимость
Две квартиры Кети Топурия: темная и светлая роскошь в каждом уголке
Катастрофы
Заслуженный пилот о жесткой посадке А321: экипаж принял три грамотных решения
Политика. Новости и аналитика
Клишас: законодательство РФ о митингах соответствует мировой практике

Законодательство РФ в части проведения публичных мероприятий соответствует мировому опыту, считает член Совета Федерации Андрей Клишас.

Клишас: законодательство РФ о митингах соответствует мировой практике
Опровергнуто: Россия готова отдать Японии два курильских острова
Мир. Новости мира
Опровергнуто: Россия готова отдать Японии два курильских острова
Дальний Восток
А если Япония согласится признать итоги Второй мировой войны - отдадим острова?
Экономика
Работодателям в России предложили сократить зарплату курящим работникам
Происшествия
Чудо под Раменским: аварийный A321 с пассажирами сел в поле

Во время взлета самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе.

Чудо под Раменским: аварийный A321 с пассажирами сел в поле
Опровергнуто: Россия готова отдать Японии два курильских острова
Мир. Новости мира
Опровергнуто: Россия готова отдать Японии два курильских острова
Воспитание
Эксперт: беда нашего образования в нищих учителях
Катастрофы
Заслуженный пилот о жесткой посадке А321: экипаж принял три грамотных решения
Любовь Степушова Бразильская газета рассказала о жизни российских военных в Венесуэле Любовь Степушова Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 15 Владимир Губарев Игорь Буккер Пласидо Доминго в сетях #MeToo Игорь Буккер
Комментарии
Работодателям в России предложили сократить зарплату курящим работникам
Работодателям в России предложили сократить зарплату курящим работникам
Боярский раскритиковал идею штрафовать за курение на рабочем месте
Разумков призвал готовиться к "долгой войне" в Донбассе
Пекин назвал организаторов беспорядков в Гонконге
Работодателям в России предложили сократить зарплату курящим работникам
Работодателям в России предложили сократить зарплату курящим работникам
Работодателям в России предложили сократить зарплату курящим работникам
Работодателям в России предложили сократить зарплату курящим работникам
Опрос: 44% россиян проголосовали бы за ЕР на выборах в Госдуму
Работодателям в России предложили сократить зарплату курящим работникам
Средний чек на оплату услуг ЖКХ в России вырос на 5% с начала года
"Проблема Чемодановки" расходится по России
Германия собирается выдворять беженцев за посещение родины
Германия собирается выдворять беженцев за посещение родины
Средний чек на оплату услуг ЖКХ в России вырос на 5% с начала года
В ОП РФ уверены, что митинги в Москве проходят на деньги Ходорковского
Разумков призвал готовиться к "долгой войне" в Донбассе
Мик Джаггер требует новый матрас в каждом отеле во время гастролей
Мик Джаггер требует новый матрас в каждом отеле во время гастролей
Главе партии "Слуга народа" не хватило депутатской зарплаты
История и современность
Австралия: самые смертоносные пауки и змеи в мире живут здесь
Австралия: самые смертоносные пауки и змеи в мире живут здесь
Интересные факты об Австралии
Интересные факты об Австралии
Армия Хафтара уничтожила турецкую базу около Мисурата
Армия Хафтара уничтожила турецкую базу около Мисурата
США начали разработку запрещенных ракет за год до выхода из ДРСМД
США начали разработку запрещенных ракет за год до выхода из ДРСМД
Трамп заставил страны НАТО заплатить в альянс на $100 млрд больше
Трамп заставил страны НАТО заплатить в альянс на $100 млрд больше
Самолет ВВС США провел разведку у Калининградской области
Самолет ВВС США провел разведку у Калининградской области
Линия Керзона: как Антанта провела границу между Польшей и Советской Россией
Линия Керзона: как Антанта провела границу между Польшей и Советской Россией
До Петра I - Росия. При нём и после - Россия. Почему?
До Петра I - Росия. При нём и после - Россия. Почему?
Миллионам пенсионеров грозить участь бедняков
Миллионам пенсионеров грозить участь бедняков
Спецдоклад: США хотели "жарить русских" ракетой с ЯРД
Спецдоклад: США хотели "жарить русских" ракетой с ЯРД
Фотогалереи
5 самых дорогих авто в России 5 Фото 5 самых дорогих авто в России
Секреты из жизни любимцев Голливуда 6 Фото Секреты из жизни любимцев Голливуда
Тайны Крымского полуострова 9 Фото Тайны Крымского полуострова
Покоритель неба Ив Росси 7 Фото Покоритель неба Ив Росси
Образ идеальной женщины 8 Фото Образ идеальной женщины
Домашнее
Как прожить в браке много лет: 4 совета от супруги с 40-летним стажем
Как научить ребёнка правилам общения с незнакомцами
В России создали уникальный гель, способный лечить самые страшные раны
Ученые рассказали о воздействии сахара на раковые клетки
Эссенциальная тромбоцитемия: симптомы, диагностика, лечение
Эрозия: насколько она опасна и как себя проявляет
Признаки сахарного диабета у ребёнка
Вместо горьких антибиотиков - электрические повязки
ДНК человека может распространяться через прикосновения и предметы
ДНК человека может распространяться через прикосновения и предметы
Выгул собак как одна из причин травматизма у пожилых людей
Выгул собак как одна из причин травматизма у пожилых людей
Как сделать домашний скраб
Как сделать домашний скраб
5 заблуждений о правильном питании
5 заблуждений о правильном питании
Как повторить макияж Светланы Ходченковой
Как повторить макияж Светланы Ходченковой
5 фраз, которые нельзя говорить людям с биполярным расстройством
5 фраз, которые нельзя говорить людям с биполярным расстройством
Как правильно пить воду
Как правильно пить воду
Как ухаживать за обесцвеченными волосами
Как ухаживать за обесцвеченными волосами
Измельчитель пищевых отходов - шаг в будущее
Измельчитель пищевых отходов - шаг в будущее
Как выбрать электрогриль для дома
Как выбрать электрогриль для дома
Забавные фото
8 знаменитых гейзеров 9 Фото 8 знаменитых гейзеров
Отмороженные макаки 7 Фото Отмороженные макаки
Как вулкан породил молнии 7 Фото Как вулкан породил молнии
Неразговорчивая охрана 9 Фото Неразговорчивая охрана
Не так страшны монстры, как их малюют 6 Фото Не так страшны монстры, как их малюют
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ