Пекин назвал организаторов беспорядков в Гонконге

Власти Китая огласили список "гонконгской банды четырех", на которую возложили ответственность за организацию беспорядков в Гонконге.

В список виновных вошли: бывшая китайская чиновница Энсон Чан, глава Гонконгского альянса в поддержку патриотического демократического движения Альберт Хо, оппозиционер Мартин Ли и медиамагнат Джимми Лай. В ЦК компартии Китая этих лиц обвинили в противодействии концепции "Одна страна, две системы", а также в провокациях в Гонконге.

По сообщениям китайского правительства, возглавляет "банду четырех" медиамагнат Джимми Лай. Он владеет газетой, которая часто в своих материалах критикует китайское правительство. Более того, Лай поддерживает отношения с первыми лицами США. В июле он встречался с госсекретарем Соединенных Штатов Майклом Помпео, а также с американским вице-президентом Майком Пенсом.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала мнение эксперта, который утверждал, что власти Китая готовы реализовать силовой вариант подавления протестов в Гонконге, если протестующие пересекут "красную черту".

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