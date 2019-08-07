Президент Филиппин заявил о готовности "отсекать головы" наркобаронам

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что переходит в активную фазу борьбы с наркобаронами. Он собирается "отрубать головы" всем высокопоставленным торговцам наркотиками независимо от их гражданства и национальности.

Дутерте отметил, что не боится тюремного заключения или уголовного преследования по итогам своей борьбы с наркобаронами. Глава Филиппин начал бороться с наркоторговцами со своего вступления в должность в 2016 году. С того момента Евросоюз неоднократно обвинял его в жестокости, однако Дутерте посоветовал ЕС "отправиться в ад".

"Если вы крупный наркобарон, то я отрублю вам голову, не важно, японец вы, малиец или китаец", - процитировала президента Филиппин газета Manila Bulletin.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Родриго Дутерте лично казнил заключенных, когда был мэром города Давао. Он рассказал, что сам ездил по улицам на мотоцикле и искал "какую-нибудь стычку, чтобы убить кого-нибудь". Прекращать начатую кампанию глава государства не хочет.

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