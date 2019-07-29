Представитель партии "Слуга народа" Максим Бужанский отказался поддерживать свою фракцию в том случае, если она решит проголосовать за отмену Дня Победы.
Как рассказал политик в интервью изданию "Страна.ua", он выступит против такой инициативы, а затем спросит у своих соратников: "Что ж вы за дебилы?". По его словам, если противники Дня Победы не хотят его праздновать, то они будут горевать.
Он также раскритиковал День памяти и примирения, который отмечают на Украине 8 мая. "Что конкретно они помнят и с кем решили примиряться. Примиряться с нынешними немцами? А зачем? С ними мы и так живем в мире. Примиряться с теми немцами, что повешены после Нюрнбергского трибунала? С ними я не согласен примиряться", - риторически спросил Бужанский.
Напомним, в мае президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения опубликовал фотографию, на которой он запечатлен с пожимающими друг другу руки капитаном ВМФ СССР и партизанкой, связанной с украинскими националистами.
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