Представитель "Слуги народа" раскритиковал противников Дня Победы

Представитель партии "Слуга народа" Максим Бужанский отказался поддерживать свою фракцию в том случае, если она решит проголосовать за отмену Дня Победы.

Как рассказал политик в интервью изданию "Страна.ua", он выступит против такой инициативы, а затем спросит у своих соратников: "Что ж вы за дебилы?". По его словам, если противники Дня Победы не хотят его праздновать, то они будут горевать.

Он также раскритиковал День памяти и примирения, который отмечают на Украине 8 мая. "Что конкретно они помнят и с кем решили примиряться. Примиряться с нынешними немцами? А зачем? С ними мы и так живем в мире. Примиряться с теми немцами, что повешены после Нюрнбергского трибунала? С ними я не согласен примиряться", - риторически спросил Бужанский.

Напомним, в мае президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения опубликовал фотографию, на которой он запечатлен с пожимающими друг другу руки капитаном ВМФ СССР и партизанкой, связанной с украинскими националистами.