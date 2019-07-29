Объявлена реформа СБУ с усилением службы контрразведки

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Данилюк считает, что Служба безопасности Украины (СБУ) нуждается в реформировании.

У нее должна быть усилена контрразведывательная деятельность, а "экономика и борьба с коррупцией" будут переданы другим ведомствам, так как это "несвойственные ей функции". Об этом Данилюк сообщил в в интервью украинскому "24 каналу".

"То есть борьба со шпионской деятельностью на Украине — это ключевая функция, которую они (СБУ) должны выполнять. Другие функции, которые не присущи ей, — экономика, борьба с коррупцией — это искусственные временные функции, которые нужно убирать", — сказал секретарь Совбеза.

По его словам, аналогичного мнения придерживается президент страны Владимир Зеленский, кроме того, это соответствует международным обязательствам страны.

Напомним, что верхушка СБУ при президенте Викторе Януковиче пошла на сговор с иностранным государством, она выделила сотрудникам ЦРУ США кабинет в здании СБУ Украины и дала возможность ознакомиться с секретными документами, составляющими государственную тайну Украины.

В марте 2014 об этом сообщил экс-глава СБУ Александр Якименко, по мнению которого экс-глава ведомства Валентин Наливайченко был завербован ЦРУ в годы работы на дипломатической службе в США в 2001–2003 годах, когда занимал должность генерального консула посольства Украины в США, и продолжал контакты с американскими спецслужбами после ухода с дипломатической службы.

После смены власти на Украине в 2014 году новым руководством Генеральной прокуратуры в марте 2014 года уголовное производство было закрыто за отсутствием состава преступления.

Как сообщала "Правда.Ру" Шевченковский районный суд Киева постановил обязать Службу безопасности Украины начать расследование в отношении Петра Порошенко. Силовики по решению судей должны будут проверить версию о захвате власти в Киеве Петром Порошенко.